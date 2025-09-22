Білий дім анонсував зустріч Трампа із Зеленським 23 вересня

Американський президент у вівторок виступить в ООН з "важливою промовою"

Керолайн Лівітт (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

У вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

За її словами, увечері в понеділок, 22 вересня, американський президент вирушить до Нью-Йорка, де візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. 23 вересня до нього приєднається перша леді Меланія Трамп.

Лівітт зазначила, що лідер Штатів виступить в ООН з "важливою промовою". Він розповість про "відновлення американської сили у всьому світі" та про "історичні досягнення" своєї адміністрації за вісім місяців.

Також речниця Білого дому додала, що на цей день у Трампа заплановані зустрічі з Зеленським, генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм та лідерами Європейського Союзу.

Крім цього, американський президент проведе багатосторонню зустріч з представниками Катару, Саудівської Аравії, Індонезії, Туреччини, Пакистану, Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів та Йорданії.

"Після цих важливих зустрічей президент завтра ввечері відвідає захід з більш ніж 100 світовими лідерами, перш ніж повернутися до Вашингтона", – сказала речниця Білого дому.

17 вересня речник МЗС Тихий підтвердив, що Україна налаштована на зустріч Зеленського з Трампом.

Днями Зеленський заявляв, що під час зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН обговорить питання гарантій безпеки.