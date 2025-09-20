У Сибіги розкрили деталі візиту української делегації на сесію Генасамблеї ООН

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

21-26 вересня українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським візьме участь у заходах Сегмента високого рівня ювілейної 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

У складі української делегації до США також вирушить глава МЗС Андрій Сибіга.

Окрім виступу Зеленського на загальних дебатах ГА ООН програма візиту передбачає проведення низки важливих заходів за участі глави держави, зокрема П’ятого саміту Міжнародної кримської платформи, засідання високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та засідання Ради безпеки ООН високого рівня щодо України.

Водночас Сибіга проведе низку окремих заходів, серед яких тематична дискусія щодо енергетичної стійкості й зеленого відновлення в Україні, засідання Групи друзів з притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України, виступ на міністерському засіданні G20, відкриті дебати Радбезу ООН.

Важливою частиною візиту стане проведення цілої низки двосторонніх і багатосторонніх переговорів Зеленського та Сибіги із колегами з різних регіонів світу – від Європи та Північної Америки до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.

"Головною метою візиту є консолідація міжнародної підтримки України на тлі ескалації російського терору, просування глобальних зусиль задля досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН, посилення політичного та санкційного тиску на Росію задля реалізації принципу "мир завдяки силі", – наголосили в МЗС.

17 вересня 2025 року речник МЗС Тихий підтвердив, що Україна налаштована на зустріч Зеленського з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Того ж дня Зеленський заявив, що команди працюють над тим, щоб зустріч лідерів відбулася наступного тижня.