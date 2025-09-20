У Сибиги раскрыли детали визита украинской делегации на сессию Генассамблеи ООН

Андрей Сибига (Фото: МИД)

21-26 сентября украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским примет участие в мероприятиях Сегмента высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В составе украинской делегации в США также отправится глава МИД Андрей Сибига.

Кроме выступления Зеленского на общих дебатах ГА ООН программа визита предусматривает проведение ряда важных мероприятий с участием главы государства, в частности Пятого саммита Международной крымской платформы, заседание высокого уровня Международной коалиции за возвращение украинских детей и заседание Совета безопасности ООН высокого уровня по Украине.

В то же время Сибига проведет ряд отдельных мероприятий, среди которых тематическая дискуссия по энергетической устойчивости и зеленому восстановлению в Украине, заседание Группы друзей по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины, выступление на министерском заседании G20, открытые дебаты Совбеза ООН.

Важной частью визита станет проведение целого ряда двусторонних и многосторонних переговоров Зеленского и Сибиги с коллегами из разных регионов мира – от Европы и Северной Америки до Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

"Главной целью визита является консолидация международной поддержки Украины на фоне эскалации российского террора, продвижение глобальных усилий для достижения справедливого мира на основе Устава ООН, усиление политического и санкционного давления на Россию для реализации принципа "мир благодаря силе", — отметили в МИД.

17 сентября 2025 года спикер МИД Тихий подтвердил, что Украина настроена на встречу Зеленского с Трампом на полях Генассамблеи ООН.

В тот же день Зеленский заявил, что команды работают над тем, чтобы встреча лидеров состоялась на следующей неделе.