Белый дом анонсировал встречу Трампа с Зеленским 23 сентября

Американский президент во вторник выступит в ООН с "важной речью"

Кэролайн Ливитт (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Во вторник, 23 сентября, президент США Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, вечером в понедельник, 22 сентября, американский президент отправится в Нью-Йорк, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 23 сентября к нему присоединится первая леди Мелания Трамп.

Ливитт отметила, что лидер Штатов выступит в ООН с "важной речью". Он расскажет о "восстановлении американской силы во всем мире" и об "исторических достижениях" своей администрации за восемь месяцев.

Также пресс-секретарь Белого дома добавила, что на этот день у Трампа запланированы встречи с Зеленским, генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Аргентины Хавьером Милеем и лидерами Европейского Союза.

Кроме этого, американский президент проведет многостороннюю встречу с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании.

"После этих важных встреч президент завтра вечером посетит мероприятие с более чем 100 мировыми лидерами, прежде чем вернуться в Вашингтон", – сказала спикер Белого дома.

17 сентября спикер МИД Тихий подтвердил, что Украина настроена на встречу Зеленского с Трампом.

На днях Зеленский заявлял, что во время встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН обсудит вопрос гарантий безопасности.