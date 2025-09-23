Трамп: Орудия войны разрушили мир, который я построил в прошлый срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что оружие войны разрушило мир, который он создал. Об этом он сказал, выступая на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 23 сентября.
Он отметил, что прошло шесть лет с момента его последнего выступления в ООН во время первого президентского срока. Тогда мир был "процветающий и мирный".
"С того дня орудия войны разрушили мир, который я установил на двух континентах, эпоха спокойствия и стабильности сменилась одним из величайших кризисов нашего времени", – сказал Трамп.
Он отметил, что США удалось "достигнуть прогресса" после его возвращения на пост президента и сейчас стране "нет равных" и ее уважают. Трамп обвинил администрацию прошлого президента Джо Байдена в том, что она "довела США до ряда катастроф".
"Америке повезло иметь самую сильную экономику, самые прочные границы, самые сильные вооруженные силы, самую крепкую дружбу и самый сильный дух среди всех стран на земле", – сказал он.
- Белый дом анонсировал встречу Трампа с Зеленским 23 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
- Ожидается, что лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины и гуманитарные вопросы, в частности тему детей.
