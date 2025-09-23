Трамп: Орудия войны разрушили мир, который я построил в прошлый срок

Трамп обвинил Байдена в том, что его администрация довела США до ряда катастроф

Дональд Трамп (Фото: EPA/SARAH YENESEL)

Президент США Дональд Трамп заявил, что оружие войны разрушило мир, который он создал. Об этом он сказал, выступая на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 23 сентября.

Он отметил, что прошло шесть лет с момента его последнего выступления в ООН во время первого президентского срока. Тогда мир был "процветающий и мирный".

"С того дня орудия войны разрушили мир, который я установил на двух континентах, эпоха спокойствия и стабильности сменилась одним из величайших кризисов нашего времени", – сказал Трамп.

Он отметил, что США удалось "достигнуть прогресса" после его возвращения на пост президента и сейчас стране "нет равных" и ее уважают. Трамп обвинил администрацию прошлого президента Джо Байдена в том, что она "довела США до ряда катастроф".

"Америке повезло иметь самую сильную экономику, самые прочные границы, самые сильные вооруженные силы, самую крепкую дружбу и самый сильный дух среди всех стран на земле", – сказал он.