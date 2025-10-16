Трамп заявил, что Индия не будет покупать нефть у России

Глава США назвал это "большим шагом", а после этого заявления американского президента цены на нефть возросли примерно на 1%

Нарендра Моди и Дональд Трамп (Фото: EPA / Will Oliver)

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать нефть в России. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований Кэшем Пателем в Белом доме.

"Я был не доволен тем, что Индия покупает нефть, а он (Моди) заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть у России" – сказал Трамп.

Ведь это, по его словам, позволяет России продолжать войну, где она уже потеряла 1,5 млн солдат.

За данные агентства Reuters, цена на нефть возросла на 1% после того, как Трамп заявил, что Индия пообещала прекратить закупки у России.

Глава США назвал слова Моди "большим шагом" и сказал, что должен убедить Китай поступить аналогично.

Также Трамп отметил, что они с индийским премьером Моди – друзья, у которых прекрасные отношения. Впрочем, ранее 23 сентября на Генеральной ассамблее ООН Трамп объявил Китай и Индию "главными спонсорами" войны России против Украины, поскольку они импортируют российские нефть и газ.

А Нарендра Моди призвал индийцев бойкотировать импортные товары после того, как США повысили пошлины на 50%.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал прокомментировал заявление Трампа так: "Индия является значительным импортером нефти и газа. Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом. Наша импортная политика полностью руководствуется этой целью".

Он заверил, что Индия на протяжении многих лет стремилась расширить свои энергетические закупки, а теперь действующая администрация Белого дома заинтересована в углублении сотрудничества с Индией в энергетической сфере, поэтому переговоры продолжаются.