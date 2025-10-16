Трамп заявил, что Индия не будет покупать нефть у России
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать нефть в России. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований Кэшем Пателем в Белом доме.
"Я был не доволен тем, что Индия покупает нефть, а он (Моди) заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть у России" – сказал Трамп.
Ведь это, по его словам, позволяет России продолжать войну, где она уже потеряла 1,5 млн солдат.
За данные агентства Reuters, цена на нефть возросла на 1% после того, как Трамп заявил, что Индия пообещала прекратить закупки у России.
Глава США назвал слова Моди "большим шагом" и сказал, что должен убедить Китай поступить аналогично.
Также Трамп отметил, что они с индийским премьером Моди – друзья, у которых прекрасные отношения. Впрочем, ранее 23 сентября на Генеральной ассамблее ООН Трамп объявил Китай и Индию "главными спонсорами" войны России против Украины, поскольку они импортируют российские нефть и газ.
А Нарендра Моди призвал индийцев бойкотировать импортные товары после того, как США повысили пошлины на 50%.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал прокомментировал заявление Трампа так: "Индия является значительным импортером нефти и газа. Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом. Наша импортная политика полностью руководствуется этой целью".
Он заверил, что Индия на протяжении многих лет стремилась расширить свои энергетические закупки, а теперь действующая администрация Белого дома заинтересована в углублении сотрудничества с Индией в энергетической сфере, поэтому переговоры продолжаются.
