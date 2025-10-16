МИД Китая отреагировал на угрозу США ввести пошлины за покупку российской нефти

Пекин назвал торговое и энергетическое сотрудничество с Москвой "законным и легитимным"

Линь Цзянь (Фото: Jessica Lee/EPA)

Министерство иностранных дел Китая считает энергетическое сотрудничество с Россией легитимным и законным. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, реагируя на угрозы американского руководства ввести пошлины против страны за покупку российской нефти.

"Китай неоднократно ясно излагал свою позицию по этому вопросу. Нормальное торговое и энергетическое сотрудничество Китая с другими странами, включая Россию, является законным и легитимным", — заявил спикер.

Линь назвал действия Вашингтона "типичным односторонним запугиванием и экономическим принуждением, которые серьезно нарушат международные экономические и торговые правила и поставят под угрозу безопасность и стабильность глобальных промышленных цепочек поставок".

Он добавил, что позиция Китая по украинскому кризису (так Пекин традиционно называет войну России против Украины) объективная, справедливая и честная.

"Мы решительно выступаем против того, чтобы США перекладывали этот вопрос на Китай и вводили против него незаконные односторонние санкции и юрисдикцию "длинной руки", — говорится в заявлении.

Пекин пообещал "контрмеры для решительной защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития".

15 октября Трамп заявил, что премьер Индии пообещал ему прекратить покупать нефть в России. Он назвал слова Моди "большим шагом" и сказал, что должен убедить Китай поступить аналогично.

Ранее министр финансов США рассказал, что 85 сенаторов готовы предоставить Трампу полномочия ввести пошлины на Китай в размере до 500% за покупку российской нефти.