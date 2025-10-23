Трамп призовет Си прекратить покупать российскую нефть

Президент США убежден, что китайский лидер сейчас хотел бы, чтобы российско-украинская война завершилась

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с китайским лидером Си Цзиньпинем покупку Пекином российской нефти и то, как остановить войну РФ против Украины. Об этом он сообщил во время общения с журналистами вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

Ожидается, что Трамп встретится с Си в Южной Корее.

Трамп хочет, чтобы Пекин прекратил покупать российскую нефть, "финансирующую войну".

"Я думаю, мы достигнем соглашения", – сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, Си изменил свою позицию относительно войны и будет открыт к обсуждению вопроса ее прекращения.

Президент США убежден, что "сейчас он хотел бы, чтобы эта война закончилась".

Он также сказал, что возможна сделка по ядерному оружию, отметив, что российский диктатор Владимир Путин поднял вопрос двусторонней деэскалации ядерного оружия, и Китай может быть вовлечен в эти усилия.

В то же время в Китае уже говорили, что считают энергетическое сотрудничество с Россией легитимным и законным, а действия Вашингтона – "типичным односторонним запугиванием и экономическим принуждением".