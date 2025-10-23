Білий дім назвав дату зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном
Президент США Дональд Трамп та глава Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться наприкінці жовтня, підтвердила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу.
За її словами, двостороння зустріч між Трампом і Сі відбудеться вранці у четвер, 30 жовтня, під час форуму Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Пусані, Південна Корея.
Лівітт розповіла, що візит президента США до Азії розпочнеться 24 жовтня – спочатку політик відвідає Малайзію, де матиме зустріч з прем'єр-міністром країни Анваром Ібрагімом та відвідає робочу вечерю з лідерами Асоціації держав Південно-Східної Азії.
Після цього глава Штатів відвідає Японію та Південну Корею, де матиме зустрічі з новопризначеною прем'єркою Санае Такаїчі та президентом Лі Чже Мьоном. До зустрічі з Сі Трамп також братиме участь у заходах саміту АТЕС.
Раніше, 22 жовтня, Трамп повідомив, що планує обговорити з Сі Цзіньпіном купівлю Пекіном російської нафти й те, як зупинити війну РФ проти України.
- Зустріч глав США та Китаю відбудеться на тлі торговельного протистояння між країнами та нових американських санкцій проти російського нафтового сектора.
- 22 жовтня США запровадили санкції проти великих російських нафтових компаній Роснєфть та Лукойл та закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню.
- МЗС Китаю засудило нові обмеження з боку Вашингтона. Водночас співрозмовники агенції Reuters заявили, що китайські державні компанії призупинили закупівлі російської нафти, що перевозиться морем, після нових санкцій США.
- Тим часом президент Зеленський заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України та поразці Росії у війні.
