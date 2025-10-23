Білий дім назвав дату зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном

Керівники Штатів та КНР матимуть зустріч у Південній Кореї на полях саміту АТЕС

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп у Китаї (Ілюстративне фото 2017 року: ROMAN PILIPEY / EPA)

Президент США Дональд Трамп та глава Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться наприкінці жовтня, підтвердила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу.

За її словами, двостороння зустріч між Трампом і Сі відбудеться вранці у четвер, 30 жовтня, під час форуму Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Пусані, Південна Корея.

Лівітт розповіла, що візит президента США до Азії розпочнеться 24 жовтня – спочатку політик відвідає Малайзію, де матиме зустріч з прем'єр-міністром країни Анваром Ібрагімом та відвідає робочу вечерю з лідерами Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Після цього глава Штатів відвідає Японію та Південну Корею, де матиме зустрічі з новопризначеною прем'єркою Санае Такаїчі та президентом Лі Чже Мьоном. До зустрічі з Сі Трамп також братиме участь у заходах саміту АТЕС.

Раніше, 22 жовтня, Трамп повідомив, що планує обговорити з Сі Цзіньпіном купівлю Пекіном російської нафти й те, як зупинити війну РФ проти України.