"Не хвилюйтеся про Китай, все буде добре!" Трамп вийшов із заспокоєнням після тарифних погроз

Керівник Штатів заявив, що у Сі Цзіньпіна "просто важкий період"

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп у Китаї (Ілюстративне фото 2017 року: ROMAN PILIPEY / EPA)

Президент США Дональд Трамп на тлі нового загострення торговельних відносин з Китаєм заявив, що "все буде добре". Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Не хвилюйтеся про Китай, все буде добре! Високоповажний президент Сі просто переживає важкий період. Він не хоче депресії для своєї країни, і я теж", – написав керівник США.

Трамп також додав, що Штати "хочуть допомогти Китаю, а не нашкодити йому".

У п'ятницю, 10 жовтня, Трамп зробив різку заяву щодо Китаю і заявив, що не бачить підстав для зустрічі з главою країни.

У такий спосіб він відреагував на різке посилення контролю за експортом рідкісноземельних металів з боку Пекіну.

Згодом керівник Штатів оголосив, що з 1 листопада його країна у відповідь запроваджує 100% мита на товари з Китаю та експортний контроль на усе критично важливе програмне забезпечення.

Ціни на акції компаній, нафту та криптовалюти зазнали значного падіння унаслідок загострення конфлікту між США та Китаєм, спровокованого цією заявою Трампа у соцмережах, зазначає агенція Bloomberg. Водночас американський віцепрезидент Джей Ді Венс назвав це триваючими переговорами.

Він закликав Китай "обрати шлях розуму", додавши, що Трамп матиме більше важелів впливу, якщо протистояння затягнеться.

"Це буде делікатний танець, і багато чого буде залежати від того, як відповідатимуть китайці. Якщо вони відповідатимуть дуже агресивно, я гарантую вам, що президент США має набагато більше козирів, ніж Китайська Народна Республіка", – заявив політик.

Однак, додав він, якщо Пекін буде готовий до розсудливості, то і США також будуть.