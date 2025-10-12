"Не волнуйтесь о Китае, все будет хорошо!" Трамп вышел с успокоением после тарифных угроз

Руководитель Штатов заявил, что у Си Цзиньпина "просто тяжелый период"

Си Цзиньпин и Дональд Трамп в Китае (Иллюстративное фото 2017 года: ROMAN PILIPEY / EPA)

Президент США Дональд Трамп на фоне нового обострения торговых отношений с Китаем заявил, что "все будет хорошо". Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Не волнуйтесь о Китае, все будет хорошо! Достопочтенный президент Си просто переживает тяжелый период. Он не хочет депрессии для своей страны, и я тоже", – написал руководитель США.

Трамп также добавил, что Штаты "хотят помочь Китаю, а не навредить ему".

В пятницу, 10 октября, Трамп сделал резкое заявление в отношении Китая и заявил, что не видит оснований для встречи с главой страны.

Таким образом он отреагировал на резкое усиление контроля за экспортом редкоземельных металлов со стороны Пекина.

Впоследствии руководитель Штатов объявил, что с 1 ноября его страна в ответ вводит 100% пошлины на товары из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

Цены на акции компаний, нефть и криптовалюты подверглись значительному падению вследствие обострения конфликта между США и Китаем, спровоцированного этим заявлением Трампа в соцсетях, отмечает агентство Bloomberg. В то же время американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал это продолжающимися переговорами.

Он призвал Китай "избрать путь разума", добавив, что Трамп будет иметь больше рычагов влияния, если противостояние затянется.

"Это будет деликатный танец, и многое будет зависеть от того, как будут отвечать китайцы. Если они будут отвечать очень агрессивно, я гарантирую вам, что президент США имеет гораздо больше козырей, чем Китайская Народная Республика", – заявил политик.

Однако, добавил он, если Пекин будет готов к благоразумию, то и США также будут.