"Не волнуйтесь о Китае, все будет хорошо!" Трамп вышел с успокоением после тарифных угроз
Президент США Дональд Трамп на фоне нового обострения торговых отношений с Китаем заявил, что "все будет хорошо". Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
"Не волнуйтесь о Китае, все будет хорошо! Достопочтенный президент Си просто переживает тяжелый период. Он не хочет депрессии для своей страны, и я тоже", – написал руководитель США.
Трамп также добавил, что Штаты "хотят помочь Китаю, а не навредить ему".
В пятницу, 10 октября, Трамп сделал резкое заявление в отношении Китая и заявил, что не видит оснований для встречи с главой страны.
Таким образом он отреагировал на резкое усиление контроля за экспортом редкоземельных металлов со стороны Пекина.
Впоследствии руководитель Штатов объявил, что с 1 ноября его страна в ответ вводит 100% пошлины на товары из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.
Цены на акции компаний, нефть и криптовалюты подверглись значительному падению вследствие обострения конфликта между США и Китаем, спровоцированного этим заявлением Трампа в соцсетях, отмечает агентство Bloomberg. В то же время американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал это продолжающимися переговорами.
Он призвал Китай "избрать путь разума", добавив, что Трамп будет иметь больше рычагов влияния, если противостояние затянется.
"Это будет деликатный танец, и многое будет зависеть от того, как будут отвечать китайцы. Если они будут отвечать очень агрессивно, я гарантирую вам, что президент США имеет гораздо больше козырей, чем Китайская Народная Республика", – заявил политик.
Однако, добавил он, если Пекин будет готов к благоразумию, то и США также будут.
- 10 октября администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям запретить китайским авиакомпаниям использовать российское воздушное пространство на рейсах в и из США.
