У Японії вперше уряд очолить жінка

Санае Такаїчі (Фото: Flickr)

У Японії керівна Ліберально-демократична партія обрала новим лідером ексміністра економічної безпеки Санае Такаїчі. Вона, ймовірно, стане першою жінкою-премʼєр-міністром країни, пишуть АР та Reuters.

У другому турі внутрішньопартійного голосування Такаїчі перемогла міністра сільського господарства Шінджіро Коїдзумі, отримавши 185 голосів проти 156.

Читайте також У Японії обирають новий уряд – хто лідирує і чому це так турбує Росію та Китай

Загалом за посаду голови ЛДП змагалися два чинні та троє колишніх міністрів. У голосуванні взяли участь 295 парламентарів від ЛДП та близько одного мільйона членів партії.

Такаїчі замінить на чолі партії прем'єр-міністра Шігеру Ішібу. Вона також, імовірно, стане наступним прем'єр-міністром Японії, оскільки ЛДП залишається найбільшою політсилою в нижній палаті, яка визначає національного лідера, а опозиційні групи дуже роздроблені.

Очікується, що позачергову сесію парламенту, щоб обрати премʼєр-міністра, скличуть у середині жовтня.