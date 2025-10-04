В Японии впервые правительство возглавит женщина
В Японии правящая Либерально-демократическая партия избрала новым лидером экс-министра экономической безопасности Санаэ Такаичи. Она, вероятно, станет первой женщиной-премьер-министром страны, пишут АР и Reuters.
Во втором туре внутрипартийного голосования Такаичи победила министра сельского хозяйства Синджиро Коидзуми, получив 185 голосов против 156.
Всего за пост главы ЛДП соревновались два действующих и трое бывших министров. В голосовании приняли участие 295 парламентариев от ЛДП и около одного миллиона членов партии.
Такаичи заменит во главе партии премьер-министра Шигеру Ишибу. Она также, вероятно, станет следующим премьер-министром Японии, поскольку ЛДП остается крупнейшей политсилой в нижней палате, которая определяет национального лидера, а оппозиционные группы очень раздроблены.
Ожидается, что внеочередную сессию парламента, чтобы избрать премьер-министра, созовут в середине октября.
- В августе премьер-министр Японии Шигеру Ишиба заявил, что страна готова участвовать в предоставлении гарантий безопасности для Украины.
Комментарии (0)