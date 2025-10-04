В Японии впервые правительство возглавит женщина

Санаэ Такаичи (Фото: Flickr)

В Японии правящая Либерально-демократическая партия избрала новым лидером экс-министра экономической безопасности Санаэ Такаичи. Она, вероятно, станет первой женщиной-премьер-министром страны, пишут АР и Reuters.

Во втором туре внутрипартийного голосования Такаичи победила министра сельского хозяйства Синджиро Коидзуми, получив 185 голосов против 156.

Всего за пост главы ЛДП соревновались два действующих и трое бывших министров. В голосовании приняли участие 295 парламентариев от ЛДП и около одного миллиона членов партии.

Такаичи заменит во главе партии премьер-министра Шигеру Ишибу. Она также, вероятно, станет следующим премьер-министром Японии, поскольку ЛДП остается крупнейшей политсилой в нижней палате, которая определяет национального лидера, а оппозиционные группы очень раздроблены.

Ожидается, что внеочередную сессию парламента, чтобы избрать премьер-министра, созовут в середине октября.