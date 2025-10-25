Трамп заявил, что Си Цзиньпин тоже хочет окончания войны РФ против Украины
Президент США Дональд Трамп считает, что глава Китая Си Цзиньпин также хочет завершения войны РФ против Украины. Об этом руководитель Штатов сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета перед вылетом в Азию.
Журналист спросил Трампа, какое влияние он хочет, чтобы Китай оказал на Россию для остановки войны.
"Ну, я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень большие санкции на Россию [...] они очень кусачие, они очень сильные. Но я хотел бы видеть, чтобы Китай нам помог", – ответил президент США.
Он подтвердил, что одной из тем переговоров с Си Цзиньпином будет российско-украинская война.
"Они убивают 7000 человек в неделю. Солдат, преимущественно солдат. И мы, безусловно, будем об этом говорить. Он [глава Китая] тоже хотел бы, чтобы это закончилось", – пояснил Трамп.
По его мнению, он и Си Цзиньпин будут иметь "замечательную" встречу.
Ранее, 23 октября, президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в победе Украины и поражении России в войне.
- Переговоры между главами США и Китая запланированы на 30 октября во время форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пусане, Южная Корея. Во время визита в Азию Трамп проведет встречу и с другими политиками.
- Тем временем министр по делам объединения Южной Кореи призвал Трампа встретиться с диктатором КНДР Ким Чен Ыном, что может помочь проложить путь к установлению мира на Корейском полуострове.
