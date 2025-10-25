Трамп заявил, что Си Цзиньпин тоже хочет окончания войны РФ против Украины

Глава Штатов подтвердил, что темой встречи с китайским руководителем будет российско-украинская война

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: ROMAN PILIPEY / EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что глава Китая Си Цзиньпин также хочет завершения войны РФ против Украины. Об этом руководитель Штатов сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета перед вылетом в Азию.

Журналист спросил Трампа, какое влияние он хочет, чтобы Китай оказал на Россию для остановки войны.

"Ну, я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень большие санкции на Россию [...] они очень кусачие, они очень сильные. Но я хотел бы видеть, чтобы Китай нам помог", – ответил президент США.

Он подтвердил, что одной из тем переговоров с Си Цзиньпином будет российско-украинская война.

"Они убивают 7000 человек в неделю. Солдат, преимущественно солдат. И мы, безусловно, будем об этом говорить. Он [глава Китая] тоже хотел бы, чтобы это закончилось", – пояснил Трамп.

По его мнению, он и Си Цзиньпин будут иметь "замечательную" встречу.

Ранее, 23 октября, президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в победе Украины и поражении России в войне.