В Эстонии считают, что Китай должен присоединиться к давлению США и Европы на Путина
Китай вслед за Соединенными Штатами и Европой должен присоединиться к давлению на российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает агентство Reuters.
Он призвал Китай прекратить экономическую поддержку войны России против Украины и присоединиться к усилиям Европы и США по давлению на Путина с целью добиться прекращения огня.
Цахкна встретился со своим китайским коллегой Ван И и другими официальными лицами во время двухдневного визита в Пекин. В ходе визита приоритетными вопросами были российская агрессия против Европы и вопросы торговли.
"Китай заявляет, что не участвует в этом военном конфликте, но я совершенно ясно дал понять, что у Китая есть огромный рычаг давления на Россию, который с каждой неделей становится все сильнее, поскольку российская экономика слаба", – сказал он.
Глава МИД Эстонии вспомнил о заявлении президента США Дональда Трампа о важности давления на Россию. И что Китай должен присоединиться.
"И я думаю, что Китай может многое сделать, если присоединится к давлению на Россию с целью прекращения войны", – добавил министр.
Цахкна также поднял со своим коллегой вопрос поставки Китаем критически важных компонентов двойного назначения для подпитки военных усилий России. Пекин отрицает обвинения и утверждает, что строго контролирует экспорт таких товаров.
- 23 октября Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в победе Украины и поражении России в войне.
- 25 октября Трамп высказал мнение, что Си также хочет завершения войны РФ против Украины.
Комментарии (0)