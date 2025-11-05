В Эстонии считают, что Китай должен присоединиться к давлению США и Европы на Путина

Китай может многое сделать, если присоединится к давлению на Россию, заявил Маргус Цахкна

Маргус Тсахкна (Фото: Mykola Tysт/тEPA)

Китай вслед за Соединенными Штатами и Европой должен присоединиться к давлению на российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает агентство Reuters.

Он призвал Китай прекратить экономическую поддержку войны России против Украины и присоединиться к усилиям Европы и США по давлению на Путина с целью добиться прекращения огня.

Цахкна встретился со своим китайским коллегой Ван И и другими официальными лицами во время двухдневного визита в Пекин. В ходе визита приоритетными вопросами были российская агрессия против Европы и вопросы торговли.

"Китай заявляет, что не участвует в этом военном конфликте, но я совершенно ясно дал понять, что у Китая есть огромный рычаг давления на Россию, который с каждой неделей становится все сильнее, поскольку российская экономика слаба", – сказал он.

Глава МИД Эстонии вспомнил о заявлении президента США Дональда Трампа о важности давления на Россию. И что Китай должен присоединиться.

"И я думаю, что Китай может многое сделать, если присоединится к давлению на Россию с целью прекращения войны", – добавил министр.

Цахкна также поднял со своим коллегой вопрос поставки Китаем критически важных компонентов двойного назначения для подпитки военных усилий России. Пекин отрицает обвинения и утверждает, что строго контролирует экспорт таких товаров.

23 октября Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в победе Украины и поражении России в войне.

25 октября Трамп высказал мнение, что Си также хочет завершения войны РФ против Украины.