Зеленский заявил, что Китай передавал России станки для производства оружия

Президент обвинил Пекин в том, что он помогает государству-агрессору обходить санкции

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина хочет, чтобы Китай прекратил поставлять России наемников, а также давил на агрессора для завершения войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом, передает Укринформ.

Глава государства заявил, что его сигналы очень просты. Он вспомнил о телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином, в котором тот заверил, что не будет поставлять оружие россиянам.

"Мы видим, что Китай давал станки для оружия Российской Федерации. Мы видим, что [Китай] помогает обходить санкции. Мы видим, что есть китайские наемники, которые воевали против украинских военных", — сказал Зеленский.

Он отметил, что хотел бы, чтобы Китай давил на Россию для завершения войны, а также не оказывал никакой помощи для ее продолжения.

23 октября президент заявил, что Китай не заинтересован в победе Украины и поражении России в войне.

25 октября Трамп высказал мнение, что Си также хочет завершения войны РФ против Украины.