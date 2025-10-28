Зеленський заявив, що Китай передавав Росії верстати для виробництва зброї

Президент звинуватив Пекін у томі, що він допомагає державі-агресорці обходити санкції

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна прагне, щоб Китай припинив постачати Росії найманців, а також тиснув на агресора для завершення війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом, передає Укрінформ.

Глава держави заявив, що його сигнали дуже прості. Він згадав про телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, в якій той запевнив, що не постачатиме зброю росіянам.

"Ми бачимо, що Китай давав верстати для зброї Російській Федерації. Ми бачимо, що [Китай] допомагає обходити санкції. Ми бачимо, що є китайські найманці, які воювали проти українських військових", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що хотів би, щоб Китай тиснув на Росію для завершення війни, а також не надавав жодної допомоги для її продовження.

23 жовтня президент заявив, що Китай не зацікавлений у перемозі України та поразці Росії у війні.

25 жовтня Трамп висловив думку, що Сі також хоче завершення війни РФ проти України.