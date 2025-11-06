Удар Трампа по Венесуелі відволіче від України – питання, чи надовго, вважає експолковник США
Можливий авіаудар або наземна операція Сполучених Штатів проти Венесуели відвернуть американську увагу від України – питання лише в тому, чи надовго. Про це для тексту LIGA.net заявив полковник Військово-повітряних сил США у відставці Седрік Лейтон.
За його словами, тривалість такої ситуації буде визначатись характером удару по Венесуелі та строком воєнної операції, однак принаймні у перші декілька днів латиноамериканська країна очолить всі теленовини й з'явиться на перших шпальтах світових медіа.
На думку Лейтона, варіанти операцій президента США Дональда Трампа недостатньо добре продумані: хай би якою сильною була присутність американських Військово-морських сил та морпіхів біля берегів Венесуели, цього поки недостатньо, щоб змінити режим диктатора Ніколаса Мадуро.
"Трамп більше зосередиться на Венесуелі в короткостроковій перспективі. Як наслідок – брак уваги до України змусить інших членів НАТО посилити підтримку Києва", – розповів ексвійськовий.
Він наголосив, що Україна зможе витримати брак уваги Штатів, однак це є зайвим відволіканням від Росії, яка є основною загрозою для Києва та Вашингтона.
- 24 жовтня США відправили надзвукові бомбардувальники B-1 до узбережжя Венесуели. А наступного дня Америка відправила ударну групу з новітнім і найбільшим авіаносцем у Латинську Америку.
- 31 жовтня WP повідомило, що Мадуро на тлі військової присутності США в Карибському басейні звернувся до Росії, Китаю та Ірану з проханням зміцнити "зношений військовий потенціал" країни.
