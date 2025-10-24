США відправили надзвукові бомбардувальники B-1 до узбережжя Венесуели

Дональд Трамп спростував, що політ літаків B-1 був спрямований на посилення військового тиску на Венесуелу

Бомбардувальник (Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

У четвер американські військові доправили до узбережжя Венесуели два надзвукові важкі бомбардувальники, трохи більше ніж через тиждень після того, як інша група літаків здійснила аналогічний політ у рамках навчань з імітації атаки. Про це повідомило агентство Associated Press.

Американські військові зосередили надзвичайно велику кількість військ у Карибському морі та водах біля узбережжя Венесуели, що породжує припущення, що президент Штатів Дональд Трамп може спробувати повалити диктатора країни Ніколаса Мадуро, якого звинуватив у наркотероризмі.

Підкріплюючи ці припущення, американські військові з початку вересня завдають ударів по суднах у водах Венесуели, які, за словами Трампа, займаються наркоторгівлею.

Згідно з даними відстеження польотів, у четвер два бомбардувальники B-1 Lancer вилетіли з авіабази "Дайс" у Техасі й пролетіли через Карибське море до узбережжя Венесуели. Неназваний американський посадовець підтвердив, що навчальний політ B-1 пройшов у Карибському морі.

Бомбардувальник B-1 може нести більше бомб, ніж будь-який інший літак на озброєнні США, зазначили журналісти.

Аналогічний політ повільніших бомбардувальників B-52 Stratofortress пройшов у регіоні минулого тижня. До бомбардувальників приєдналися винищувачі F-35B. Пентагон назвав це "демонстрацією бомбардувальної атаки", що свідчать фотографії, опубліковані в інтернеті.

Коли Трампа запитали про політ B-1 у четвер і про те, чи він був спрямований на посилення військового тиску на Венесуелу, він відповів: "Це брехня, але ми незадоволені Венесуелою з багатьох причин. Наркотики – одна з них".

У середу американський президент заявив, що має "законні повноваження" завдавати ударів по суднах, які, ймовірно, перевозили наркотики, і припустив, що аналогічні удари можуть бути завдані й на суші.

"Ми завдамо їм дуже сильного удару, коли вони прийдуть по суші. Ми повністю готові до цього. І, мабуть, повернемося до Конгресу і пояснимо, що саме ми робимо, коли прийдемо на сушу", – додав він.

ДОВІДКА B-1 Lancer – це надзвуковий стратегічний бомбардувальник ВПС США, розроблений компанією Rockwell (нині Boeing). Він має змінну геометрію крила, що дозволяє ефективно діяти як на великих, так і на малих висотах. Максимальна швидкість літака сягає понад 1300 км/год, а дальність польоту – близько 12 000 км без дозаправлення. B-1 може нести до 34 тонн боєприпасів, включно з ядерними та високоточними звичайними бомбами. Він активно використовується у військових операціях США з кінця 1980-х років і залишається важливим елементом американської стратегічної авіації.

19 січня 2025 року Axios писало, що адміністрація Трампа хоче, щоб Мадуро залишив пост глави Венесуели.

У серпні США збільшили винагороду за інформацію, що допоможе затримати Мадуро, з $25 млн до $50 млн.

29 серпня Axios повідомляло, що США під виглядом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі можуть спробувати повалити режим Мадуро.