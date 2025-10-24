США отправили сверхзвуковые бомбардировщики B-1 к побережью Венесуэлы

Дональд Трамп опроверг, что полет самолетов B-1 был направлен на усиление военного давления на Венесуэлу

Бомбардировщик (Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

В четверг американские военные доставили к побережью Венесуэлы два сверхзвуковых тяжелых бомбардировщика, чуть более чем через неделю после того, как другая группа самолетов совершила аналогичный полет в рамках учений по имитации атаки. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Американские военные сосредоточили чрезвычайно большое количество войск в Карибском море и водах у побережья Венесуэлы, что порождает предположение, что президент Штатов Дональд Трамп может попытаться свергнуть диктатора страны Николаса Мадуро, которого обвинил в наркотерроризме.

Подкрепляя эти предположения, американские военные с начала сентября наносят удары по судам в водах Венесуэлы, которые, по словам Трампа, занимаются наркоторговлей.

Согласно данным отслеживания полетов, в четверг два бомбардировщика B-1 Lancer вылетели с авиабазы "Дайс" в Техасе и пролетели через Карибское море к побережью Венесуэлы. Неназванный американский чиновник подтвердил, что учебный полет B-1 прошел в Карибском море.

Бомбардировщик B-1 может нести больше бомб, чем любой другой самолет на вооружении США, отметили журналисты.

Аналогичный полет более медленных бомбардировщиков B-52 Stratofortress прошел в регионе на прошлой неделе. К бомбардировщикам присоединились истребители F-35B. Пентагон назвал это "демонстрацией бомбардировочной атаки", о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в интернете.

Когда Трампа спросили о полете B-1 в четверг и о том, был ли он направлен на усиление военного давления на Венесуэлу, он ответил: "Это ложь, но мы недовольны Венесуэлой по многим причинам. Наркотики – одна из них".

В среду американский президент заявил, что имеет "законные полномочия" наносить удары по судам, которые, вероятно, перевозили наркотики, и предположил, что аналогичные удары могут быть нанесены и на суше.

"Мы нанесем им очень сильный удар, когда они придут по суше. Мы полностью готовы к этому. И, пожалуй, вернемся к Конгрессу и объясним, что именно мы делаем, когда придем на сушу", — добавил он.

СПРАВКА B-1 Lancer – это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ВВС США, разработанный компанией Rockwell (ныне Boeing). Он имеет изменяемую геометрию крыла, что позволяет эффективно действовать как на больших, так и на малых высотах. Максимальная скорость самолета достигает более 1300 км/ч, а дальность полета – около 12 000 км без дозаправки. B-1 может нести до 34 тонн боеприпасов, включая ядерные и высокоточные обычные бомбы. Он активно используется в военных операциях США с конца 1980-х годов и остается важным элементом американской стратегической авиации.

19 января 2025 года Axios писало, что администрация Трампа хочет, чтобы Мадуро покинул пост главы Венесуэлы.

В августе США увеличили вознаграждение за информацию, которая поможет задержать Мадуро, с $25 млн до $50 млн.

29 августа Axios сообщало, что США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле могут попытаться свергнуть режим Мадуро.