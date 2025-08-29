Axios: Трамп отправил корабли к Венесуэле, может готовить свержение режима Мадуро

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Соединенные Штаты под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле могут попытаться свергнуть режим диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщило медиа Axios со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

США уже направили к побережью Венесуэлы семь кораблей с 4500 военными. Среди кораблей – три эсминца, которые несут управляемые ракеты. Также к берегам Венесуэлы перебросили по меньшей мере одну подводную лодку.

В материале говорится, что даже ближайшие советники президента США Дональда Трампа не уверены в том, что корабли с солдатами были переброшены к Венесуэле в рамках операции по борьбе с наркоторговлей. Они допускают операцию по свержению власти в Каракасе.

Официально корабли находятся возле Венесуэлы для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в четверг намекнула на двусмысленность миссии, отметив, что США считают Мадуро "беглым главой наркокартеля", а не законным президентом Венесуэлы.

"Это на 105% касается наркотерроризма, но если Мадуро больше не будет у власти, никто не будет плакать", — сказал один чиновник Белого дома, знакомый с политическими дискуссиями.

Еще один чиновник администрации предположил, что США могут провести операцию, похожую на ту, что произошла в 1989 году, когда был захвачен президент Панамы Мануэль Норьега, которого также обвиняли в наркоторговле.

"Оставить Мадуро у власти в Венесуэле – это как назначить Джеффри Эпштейна заведовать детским садом", — прокомментировал еще один советник Трампа.

Хотя чиновники администрации отказались исключать вторжение, почти все частным образом считают его маловероятным. Однако развертывание включает 2200 морских пехотинцев, подразделение военных, которое работает на берегу океана. Это вряд ли типично для борьбы с наркотиками, отметили журналисты.