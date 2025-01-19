Axios: Команда Трампа хочет смены режима в Венесуэле

В команде Трампа утверждают, что хотят, чтобы Николас Мадуро пошел по пути недавно свергнутого диктатора Сирии

Николас Мадуро (Фото: Ronald Pena/EPA)

Будущая администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа хочет, чтобы диктатор Венесуэлы Николас Мадуро покинул пост главы государства. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных по этому вопросу.

В материале говорится, что Венесуэла при Мадуро стала огромной проблемой для Латинской Америки и США. На ее долю приходится самая большая современная миграция в Западном полушарии — почти 8 млн человек сбежали от режима за последнее десятилетие.

В команде Трампа утверждают, что хотят, чтобы Мадуро пошел по пути недавно свергнутого диктатора Сирии Башара Асада. Но смена режима не обязательно означает военные действия, говорят советники избранного президента США.

"Мы были бы не против, чтобы Мадуро был соседом с Асадом в Москве", – сказал Axios советник Трампа, участвующий в дискуссиях по внешней политике.

Журналисты отметили, что во время своей предвыборной кампании Трамп обвинял Мадуро в умышленной отправке преступных группировок в США, таких, как Tren de Aragua.

А на днях сенатор от Флориды Марко Рубио, которого Трамп номинировал на должность госсекретаря, когда-то ставший целью покушения венесуэльской организации, заявил, что Венесуэла, богатая нефтью и бедная деньгами, "руководится организацией, занимающейся наркоторговлей и возведшей себя в ранг национального государства".

Трамп ввел санкции против Венесуэлы во время своего первого срока, но непонятно, что хочет сделать новоизбранный президент, чтобы отстранить Мадуро от должности.

Интерес Трампа к смене режима в Венесуэле усилился после того, как во вторник действующий президент США Джо Байден принял решение ослабить ограничения для Кубы. В то же время, Трамп считает социалистический режим Кубы центром проблем Латинской Америки.

Издание напомнило, что в ноябре 2024 года нефтяные компании и инвесторы начали кампанию давления, пытаясь наладить отношения между США и Венесуэлой. Соглашение могло предусматривать смягчение американских санкций и получение от Венесуэлы больше нефтепродуктов. В свою очередь, Венесуэла согласилась бы замедлить эмиграцию или, возможно, принять обратно миллионы мигрантов, депортированных из США.

Однако Трамп не проявлял энтузиазма по поводу заключения соглашения с Мадуро.

"Нам не нужно покупать энергию у Венесуэлы, когда у нас ее в 55 раз больше, чем у них", – сказал избранный президент США в прошлом месяце.

12 января 2025 года глава МИД Сибига заявил, что Украина разделяет позицию Евросоюза и не признает Мадуро президентом Венесуэлы.

13 января Мадуро заявил о намерении вторгнуться в Пуэрто-Рико с бразильскими войсками и "освободить" его от США.