Мадуро на фоне заявлений Трампа захотел вторгнуться в Пуэрто-Рико, "освободить" его от США

"Как на севере есть план колонизации, так и у нас есть план освобождения. Свобода Пуэрто-Рико на очереди, мы добьемся ее", – сказал диктатор Венесуэлы

Николас Мадуро (Фото: ЕРА)

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро во время закрытия Международного антифашистского фестиваля заявил о намерении вторгнуться в Пуэрто-Рико с бразильскими войсками и "освободить" его от США. Его цитирует BRICS News.

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"Как на севере есть план колонизации, так и у нас есть план освобождения. И этот план нам написал Симон Боливар. Свобода Пуэрто-Рико на очереди, и мы достигнем ее. С войсками Бразилии и Абреу де Лима во главе. Батальон Абреу освободит Пуэрто-Рико", – сказал Мадуро.

Батальон "Абреу де Лима" – это международное подразделение добровольцев, которые, в частности, поддерживают Украину в войне против российской агрессии. Назван в честь бразильского генерала Хосе Инасьо де Абреу де Лимы, символа борьбы за свободу и независимость и соратника Симона Боливара. Последний был выдающимся латиноамериканским революционером, политическим и военным лидером, сыгравшим ключевую роль в освобождении ряда стран Южной Америки от испанского колониального господства.

Пуэрто-Рико – важнейший элемент экономической, военной и культурной политики США. Оно является символом американского присутствия в Карибском регионе и служит источником стратегических и экономических преимуществ для страны.

Заявление Мадуро прозвучало на фоне стремления избранного президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией и Панамским каналом.

По словам его будущего советника по нацбезопасности Майка Уолтца, Трамп рассматривает все варианты присоединения островной страны, включая военный. В то же время будущий вице-президент Джей Ди Вэнс возразил, подчеркнув, что Трамп может просто заключить соглашение.