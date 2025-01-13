Мадуро на фоне заявлений Трампа захотел вторгнуться в Пуэрто-Рико, "освободить" его от США
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро во время закрытия Международного антифашистского фестиваля заявил о намерении вторгнуться в Пуэрто-Рико с бразильскими войсками и "освободить" его от США. Его цитирует BRICS News.
"Как на севере есть план колонизации, так и у нас есть план освобождения. И этот план нам написал Симон Боливар. Свобода Пуэрто-Рико на очереди, и мы достигнем ее. С войсками Бразилии и Абреу де Лима во главе. Батальон Абреу освободит Пуэрто-Рико", – сказал Мадуро.
Пуэрто-Рико – важнейший элемент экономической, военной и культурной политики США. Оно является символом американского присутствия в Карибском регионе и служит источником стратегических и экономических преимуществ для страны.
Заявление Мадуро прозвучало на фоне стремления избранного президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией и Панамским каналом.
По словам его будущего советника по нацбезопасности Майка Уолтца, Трамп рассматривает все варианты присоединения островной страны, включая военный. В то же время будущий вице-президент Джей Ди Вэнс возразил, подчеркнув, что Трамп может просто заключить соглашение.
- 10 января 2025 года в Каракасе прошла "инаугурация" Мадуро.
- США и Великобритания "поздравили" новыми санкциями против чиновников, связанных с венесуэльским диктатором, также Вашингтон увеличил вознаграждение до $25 млн за информацию, которая поможет его арестовать.
- 12 января глава МИД Сибига заявил, что Украина разделяет позицию Евросоюза и не признает Мадуро президентом Венесуэлы.