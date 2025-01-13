Мадуро на тлі заяв Трампа захотів вторгнутися у Пуерто-Рико та "звільнити" його від США

"Як на півночі є план колонізації, так і у нас є план визволення. Свобода Пуерто-Рико на черзі, і ми досягнемо її", – сказав диктатор Венесуели

Ніколас Мадуро (Фото: ЕРА)

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро під час закриття Міжнародного антифашистського фестивалю заявив про намір вторгнутися у Пуерто-Рико з бразильськими військами та "звільнити" його від США. Його цитує BRICS News.

"Як на півночі є план колонізації, так і у нас є план визволення. І цей план нам написав Сімон Болівар. Свобода Пуерто-Рико на черзі, і ми досягнемо її. З військами Бразилії та Абреу де Ліма на чолі. Батальйон Абреу звільнить Пуерто-Рико", – сказав Мадуро.

Батальйон "Абреу де Ліма" — це міжнародний підрозділ добровольців, які, зокрема, підтримують Україну у війні проти російської агресії. Названий на честь бразильського генерала Хосе Інасьо де Абреу де Ліми, символу боротьби за свободу та незалежність та соратника Сімона Болівара. Останній був видатним латиноамериканським революціонером, політичним і військовим лідером, який відіграв ключову роль у визволенні низки країн Південної Америки від іспанського колоніального панування.

Пуерто-Рико є важливим елементом економічної, військової та культурної політики США. Воно виступає символом американської присутності в Карибському регіоні та слугує джерелом стратегічних і економічних переваг для країни.

Заява Мадуро пролунала на тлі прагнення обраного президента США Дональда Трампа заволодіти Гренландією та Панамським каналом.

За словами його майбутнього радника з нацбезпеки Майка Волтца, Трамп розглядає всі варіанти приєднання острівної країни, включно з військовим. Водночас майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс заперечив, наголосивши, що Трамп може просто укласти угоду.