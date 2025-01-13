Мадуро на тлі заяв Трампа захотів вторгнутися у Пуерто-Рико та "звільнити" його від США
Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро під час закриття Міжнародного антифашистського фестивалю заявив про намір вторгнутися у Пуерто-Рико з бразильськими військами та "звільнити" його від США. Його цитує BRICS News.
"Як на півночі є план колонізації, так і у нас є план визволення. І цей план нам написав Сімон Болівар. Свобода Пуерто-Рико на черзі, і ми досягнемо її. З військами Бразилії та Абреу де Ліма на чолі. Батальйон Абреу звільнить Пуерто-Рико", – сказав Мадуро.
Пуерто-Рико є важливим елементом економічної, військової та культурної політики США. Воно виступає символом американської присутності в Карибському регіоні та слугує джерелом стратегічних і економічних переваг для країни.
Заява Мадуро пролунала на тлі прагнення обраного президента США Дональда Трампа заволодіти Гренландією та Панамським каналом.
За словами його майбутнього радника з нацбезпеки Майка Волтца, Трамп розглядає всі варіанти приєднання острівної країни, включно з військовим. Водночас майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс заперечив, наголосивши, що Трамп може просто укласти угоду.
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