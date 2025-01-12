Україна не визнає Мадуро як президента Венесуели – Сибіга
Україна поділяє позицію Євросоюзу та не визнає Ніколаса Мадуро президентом Венесуели. Про це у X написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, так звана інавгурація Мадуро була "фікцією".
"Вибір венесуельського народу був вкрадений. Ми продовжуватимемо підтримувати народ Венесуели та наполягатимемо на дотриманні його громадянських прав і свобод", – підсумував Сибіга.
10 січня у Каракасі відбулася "інавгурація" Мадуро. США та Велика Британія "привітали" новими санкціями проти посадовців, пов'язаних з венесуельським диктатором, також Вашингтон збільшив винагороду до $25 млн за інформацію, яка допоможе арештувати його.
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