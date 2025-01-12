Україна не визнає Мадуро як президента Венесуели – Сибіга

10 січня у Каракасі відбулася "інавгурація" Мадуро. США та Британія "привітали" новими санкціями

Ніколас Мадуро (Фото: Х)

Україна поділяє позицію Євросоюзу та не визнає Ніколаса Мадуро президентом Венесуели. Про це у X написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, так звана інавгурація Мадуро була "фікцією".

"Вибір венесуельського народу був вкрадений. Ми продовжуватимемо підтримувати народ Венесуели та наполягатимемо на дотриманні його громадянських прав і свобод", – підсумував Сибіга.

10 січня у Каракасі відбулася "інавгурація" Мадуро. США та Велика Британія "привітали" новими санкціями проти посадовців, пов'язаних з венесуельським диктатором, також Вашингтон збільшив винагороду до $25 млн за інформацію, яка допоможе арештувати його.

29 липня 2024 року виборча комісія Венесуели оголосила Мадуро переможцем на президентських виборах.

29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів. Згодом з'явилися дані, що серед венесуельських силовиків на мітингах були терористи з російської Групи Вагнера. Президент Зеленський назвав це яскравим прикладом безсоромного втручання РФ у справи інших держав, а також її звичною стратегією сіяти хаос у всьому світі.

3 вересня у Венесуелі суд видав ордер на арешт опозиціонера Гонсалеса. 8 вересня він вилетів до Іспанії.