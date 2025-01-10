Мадуро втретє переобрався у "президенти". США тим часом збільшили винагороду за його арешт

Крім того, Сполучені Штати оголосили про санкції проти восьми посадовців Венесуели, наближених до Мадуро

Ніколас Мадуро (Фото: ЕРА / MIGUEL GUTIERREZ)

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро втретє переобрався на посаду очільника країни. Тим часом США збільшили винагороду до $25 млн за інформацію, яка допоможе арештувати його, пише BBC.

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Як зазначає Associated Press, палац Національної асамблеї Венесуели, де проходила інавгурація Мадуро, був під суворою охороною поліції, військових та агентів розвідки.

Тим часом США збільшили винагороду до $25 млн за інформацію, яка приведе до арешту Мадуро. Це оголошення збіглося з його інавгурацією на третій шестирічний термін.

Крім того, Сполучені Штати оголосили про санкції проти восьми посадовців Венесуели, наближених до Мадуро. Серед них — президент державної нафтової компанії Petroleos de Venezuela Ектор Андрес Обрегон Перес, міністр транспорту Рамон Селестіно Веласкес Арагуаян та п’ятеро високопосадовців силових структур.

29 липня 2024 року виборча комісія Венесуели оголосила Мадуро переможцем на президентських виборах.

29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів. Згодом з'явилися дані, що серед венесуельських силовиків на мітингах були терористи з російської Групи Вагнера. Президент Зеленський назвав це яскравим прикладом безсоромного втручання РФ у справи інших держав, а також її звичною стратегією сіяти хаос у всьому світі.

3 вересня у Венесуелі суд видав ордер на арешт опозиціонера Гонсалеса. 8 вересня він вилетів до Іспанії.