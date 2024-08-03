Зеленський відреагував на дані щодо появи вагнерівців у Венесуелі: Всюди несуть смерть

Президент вважає, що єдиним виходом з ситуації у Венесуелі є проведення мирних і демократичних процедур

Емблема терористичної Групи Вагнера (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський відреагував на дані щодо присутності бойовиків російської терористичної Групи Вагнера у Венесуелі, де відбулися протести після виборів. Він зауважив, що це яскравий приклад безсоромного втручання РФ у справи інших держав, а також її звична стратегія сіяти хаос у всьому світі.

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За його словами, повідомлення про присутність вагнерівців у Венесуелі разом з урядовими військами викликають занепокоєння: "Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію".

"Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її звичної стратегії сіяти хаос у всьому світі", – зауважив президент.

Зеленський зазначив: Україна бачить, що народ Венесуели переживає дуже важкі часи – і єдиним виходом з цього є проведення мирних і демократичних процедур, а не "засилання вбивць для подальшого загострення ситуації".

Україна засуджує застосування сили проти мирних мітингувальників та закликає усіх поважати вибір народу, написав президент.

"Справжні лідери не ховаються від власного народу за спинами найманців", – підсумував голова держави.

Раніше деякі медіа повідомили, що серед венесуельських силовиків помітили осіб з шевронами з емблемою терористичної Групи Вагнера. Відповідне відео опублікував журналіст Джейсон Джей Смарт.

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила чинного голову країни Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.

29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів.

Глава євродипломатії Боррель заявив, що ЄС не визнаватиме результатів президентських виборів у Венесуелі, доки не будуть пораховані всі голоси.

1 серпня Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку результатів президентських виборів після того, як лідери опозиції поставили під сумнів його заяву про перемогу.

2 серпня держсекретар США Блінкен заявив, що країна визнає переможцем на виборах опозиціонера Гонсалеса, а не Мадуро.

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