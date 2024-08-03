Зеленский отреагировал на данные о появлении вагнеровцев в Венесуэле: Повсюду несут смерть

Президент считает, что единственным выходом из ситуации в Венесуэле является проведение мирных и демократических процедур

Эмблема террористической группы Вагнера (Скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на данные о присутствии боевиков российской террористической Группы Вагнера в Венесуэле, где прошли протесты после выборов. Он отметил, что это яркий пример бессовестного вмешательства РФ в дела других государств, а также ее привычная стратегия сеять хаос по всему миру.

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По его словам, сообщения о присутствии вагнеровцев в Венесуэле вместе с правительственными войсками вызывают беспокойство: "Куда бы ни шли эти головорезы, они несут смерть и дестабилизацию".

"Это яркий пример бессовестного вмешательства России в дела других стран, а также ее привычной стратегии сеять хаос по всему миру", – отметил президент.

Зеленский отметил: Украина видит, что народ Венесуэлы переживает очень тяжелые времена – и единственным выходом из этого является проведение мирных и демократических процедур, а не "отправка убийц для дальнейшего обострения ситуации".

Украина осуждает применение силы против мирных митингующих и призывает всех уважать народный выбор, написал президент.

"Настоящие лидеры не прячутся от собственного народа за спинами наемников", – подытожил глава государства.

Ранее некоторые медиа сообщили, что среди венесуэльских силовиков заметили людей с шевронами с эмблемой террористической Группы Вагнера. Соответствующее видео опубликовал Джейсон Джей Смарт.

29 июля избирательная комиссия Венесуэлы объявила Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.

29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов. Об этом LIGA.net писала здесь.

писала здесь. Глава евродипломатии Боррель заявил, что Евросоюз не будет признавать результаты президентских выборов в Венесуэле, пока не будут подсчитаны все голоса.

1 августа Мадуро обратился в Верховный суд страны с просьбой провести проверку результатов президентских выборов после того, как лидеры оппозиции подвергли сомнению его заявление о победе.

2 августа госсекретарь США Блинкен заявил, что страна признает победителем на выборах оппозиционера Гонсалеса, а не Мадуро.

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