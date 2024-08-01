Мадуро просит подконтрольный правительству суд проверить результаты выборов

Действующий президент Венесуэлы заявил, что "готов отдать себя в руки правосудия"

Николас Мадуро (Фото: ЕРА/Ronald Pena R.)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился в Верховный суд страны с просьбой провести проверку результатов президентских выборов после того, как лидеры оппозиции подвергли сомнению его заявление о победе. Об этом сообщает ABC News.

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По его словам, руководящая партия Венесуэлы готова предоставить все документы по подсчету голосов на выборах.

"Я отдаю себя в руки правосудия. Я готов пойти под суд, быть допрошенным", – сказал Мадуро.

Несмотря на то, что венесуэльский лидер согласился предоставить прозрачные результаты выборов, проверяющий их суд тесно связан с правительством Мадуро, пишут журналисты.

Кандидатов в судьи назначают федеральные чиновники и утверждает Национальная ассамблея, где доминируют сторонники действующего президента. Следивший за выборами Центр Картера решительно критикует эту инициативу, считая, что суд не сможет обеспечить независимую проверку результатов выборов.

Эдмунд Гонсалес, который является главным соперником Мадуро, и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо заявляют, что получили большинство счетных листов, показывающих, что действующий президент Венесуэлы проиграл выборы.

29 июля избирательная комиссия Венесуэлы объявила Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.

29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов. Об этом LIGA.net писала здесь.

писала здесь. Глава евродипломатии Боррель заявил, что Евросоюз не будет признавать результаты президентских выборов в Венесуэле, пока не будут подсчитаны все голоса.

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