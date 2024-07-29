Мадуро объявили победителем на выборах президента Венесуэлы
Избирательная комиссия Венесуэлы объявила действующего главу страны Николаса Мадуро победителем на президентских выборах. Об этом сообщило агентство Reuters.
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По данным избирательной комиссии, Мадуро набрал 51% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес – 44%, несмотря на многочисленные экзитполы, указывающие на победу оппозиции, пишет Reuters. Явка на выборах составила 59%.
Журналисты отметили, что опрос Edison Research предполагал, что Гонсалес наберет 65% голосов, а Мадуро – 31%. Местная компания Meganalisis давала 65% голосов за Гонсалеса и около 14% за Мадуро.
Мадуро, появившись в президентском дворце перед сторонниками, сказал, что его переизбрание на третий срок "является триумфом мира и стабильности", и повторил свое утверждение в ходе кампании о том, что избирательная система Венесуэлы прозрачна.
В то же время оппозиция заявила о победе своего кандидата. При этом Гонсалес сказал, что не призывает сторонников выходить на улицы или совершать какие-либо акты насилия.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя результаты выборов в Венесуэле, заявил, что Вашингтон серьезно обеспокоен тем, что "объявленный результат не отражает свободу или голосование народа страны". Он призвал избирательную комиссию опубликовать подробную таблицу голосов.
Николас Мадуро пришел к власти в марте 2013 года после смерти своего предшественника Уго Чавеса. Для него это уже третий шестилетний президентский срок. Во время его правления страна попала в глубокий экономический кризис, который усугубили, в частности, американские санкции.
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