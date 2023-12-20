США отпустили из тюрьмы соратника Мадуро в обмен на освобождение в Венесуэле граждан США

Власти США выпустили из тюрьмы близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на заключенных в Венесуэле американцев – АР

Кампания в Венесуэле по освобождению Сааба (Фото - EPA)

Власти США выпустили из тюрьмы близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на заключенных в Венесуэле американцев. Об этом сообщает Associated Press.

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Освобожден из-под стражи Алекс Сааб, который был в 2020 году арестован по ордеру США за отмывание денег. За это Мадуро освободит некоторых (возможно, всех) граждан США, которые остаются в тюрьмах Венесуэлы, сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

В Белом доме отказались предоставить комментарий по запросу журналистов.

Как отмечает издание, соглашение между Вашингтоном и Каракасом – очередная попытка правительства США улучшить отношения с режимом Мадуро, чтобы вернуть свободу американским заключенным.

Сааб обвинялся в том, что он является подставным лицом Мадуро. Сам Мадуро является для американской юстиции подследственным, его обвиняют в содействии распространению наркотиков, и тому, кто доставит его в США для предъявления обвинений, обещано вознаграждение $15 млн.

18 октября США смягчили санкции против Венесуэлы и ее нефтяной отрасли после того, как правительство Мадуро и оппозиционная Единая платформа договорились о проведении в стране выборов в 2024 году.

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