США відпустили із в'язниці соратника Мадуро в обмін на звільнення у Венесуелі громадян США

Влада США випустила з в'язниці близького соратника президента Венесуели Ніколаса Мадуро в обмін на ув'язнених у Венесуелі американців – АР

Компанія у Венесуелі зі звільнення Сааба (Фото - EPA)

Влада США випустила з в'язниці близького соратника президента Венесуели Ніколаса Мадуро в обмін на ув'язнених у Венесуелі американців. Про це повідомляє Associated Press.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Звільнений з-під варти Алекс Сааб, який був у 2020 році заарештований за ордером США за відмивання грошей. За це Мадуро звільнить деяких (можливо, всіх) громадян США, які залишаються у в'язницях Венесуели, повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

У Білому домі відмовилися надати коментар на запит журналістів.

Як зазначає видання, угода між Вашингтоном і Каракасом – чергова спроба уряду США покращити відносини з режимом Мадуро, щоб повернути свободу американським ув'язненим.

Сааба звинувачували в тому, що він є підставною особою Мадуро. Сам Мадуро є для американської юстиції підслідним, його звинувачують у сприянні поширенню наркотиків, і тому, хто доставить його до США для висунення звинувачень, обіцяно винагороду $15 млн.

18 жовтня США пом'якшили санкції проти Венесуели та її нафтової галузі після того, як уряд Мадуро й опозиційна Єдина платформа домовилися про проведення у країні виборів у 2024 році.

Читайте також: Референдум друзів Путіна у Венесуелі. Що далі та які ризики для України (а вони є)