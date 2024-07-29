Мадуро оголосили переможцем на виборах президента Венесуели

Ніколас Мадуро (Фото: Miguel Gutierrez/EPA)

Виборча комісія Венесуели оголосила чинного очільника країни Ніколаса Мадуро переможцем на президентських виборах. Про це повідомило агентство Reuters.

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За даними виборчої комісії, Мадуро набрав 51% голосів виборців, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес – 44%, попри численні екзитполи, які вказували на перемогу опозиції, пише Reuters. Явка на виборах сягнула 59%.

Журналісти зазначили, що опитування Edison Research передбачало, що Гонсалес набере 65% голосів, а Мадуро – 31%. Місцева компанія Meganalisis давала 65% голосів за Гонсалеса і близько 14% за Мадуро.

Мадуро, з'явившись у президентському палаці перед прихильниками, сказав, що його переобрання на третій термін "є тріумфом миру та стабільності", і повторив своє твердження під час кампанії про те, що виборча система Венесуели є прозорою.

Водночас опозиція заявила про перемогу свого кандидата. А Гонсалес сказав, що не закликає прихильників виходити на вулиці чи вчиняти будь-які акти насильства.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи результати виборів у Венесуелі, заявив, що Вашингтон серйозно стурбований тим, що "оголошений результат не відображає волі чи голосування народу країни". Він закликав виборчу комісію опублікувати детальну таблицю голосів.

ДОВІДКА Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року після смерті свого попередника Уго Чавеса. Для нього це вже третій шестирічний президентський термін. Під час його правління країна потрапила в глибоку економічну кризу, яку посилили, зокрема, американські санкції.