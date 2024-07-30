В Венесуэле протесты после президентских выборов: ранены 23 полицейских – фото
В центре столицы Венесуэлы Каракас проходят акции протеста и стычки с полицией против президентских выборов. Оппозиция утверждает, что у него есть доказательства фальсификации выборов. Глава Министерства обороны страны Владимир Падрино сообщает о травмированных правоохранителях. Об этом пишет АР.
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Издание отметило, что люди вышли на акции протеста против результатов президентских выборов, где победил действующий президент Николас Мадуро.
Его оппонент Эдмундо Гонзалес и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо сообщили журналистам, что получили более 70% подсчетов результатов выборов в воскресенье, и они указывают на то, что Гонзалес имеет более чем вдвое больше голосов, чем Мадуро.
Гонзалес и Мачадо выступили устроителями протестов.
"Я говорю с вами со спокойствием правды. Мы имеем в руках подсчеты, которые демонстрируют нашу категоричную и математически безвозвратную победу", — заявил Гонзалес.
Сначала в Каракасе протесты были мирными, однако впоследствии началась потасовка, а полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.
Протестующие ходили по центральным и правительственным кварталам города и выкрикивали "Долой Мадуро!"
Глава Минобороны страны заявил, что 23 правоохранителя были ранены, некоторые из огнестрельного оружия.
Он также подчеркнул, что власти не допустят, чтобы в Венесуэле повторились события 2014, 2017 и 2019 годов, когда в стране прошли массовые акции протестов с беспорядками, сопровождавшимися гибелью людей.
- 29 июля избирательная комиссия Венесуэлы объявила действующего главу страны Николаса Мадуро победителем на президентских выборах.
- В то же время оппозиция заявила о победе своего кандидата. При этом Гонсалес сказал, что не призывает сторонников выходить на улицы или совершать какие-либо акты насилия.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя результаты выборов в Венесуэле, заявил, что Вашингтон серьезно обеспокоен тем, что "объявленный результат не отражает свободу или голосование народа страны". Он призвал избирательную комиссию опубликовать подробную таблицу голосов.