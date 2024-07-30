В Венесуэле протесты после президентских выборов: ранены 23 полицейских – фото

Сначала в Каракасе протесты были мирными, однако впоследствии началась потасовка, а полиция применила слезоточивый газ

Протесты в Венесуэле (Фото: EPA/Manuel Diaz)

В центре столицы Венесуэлы Каракас проходят акции протеста и стычки с полицией против президентских выборов. Оппозиция утверждает, что у него есть доказательства фальсификации выборов. Глава Министерства обороны страны Владимир Падрино сообщает о травмированных правоохранителях. Об этом пишет АР.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Издание отметило, что люди вышли на акции протеста против результатов президентских выборов, где победил действующий президент Николас Мадуро.

Протесты в Венесуэле (Фото: EPA/Manuel Diaz)

Его оппонент Эдмундо Гонзалес и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо сообщили журналистам, что получили более 70% подсчетов результатов выборов в воскресенье, и они указывают на то, что Гонзалес имеет более чем вдвое больше голосов, чем Мадуро.

Гонзалес и Мачадо выступили устроителями протестов.

Протесты в Венесуэле (Фото: EPA/Manuel Diaz)

"Я говорю с вами со спокойствием правды. Мы имеем в руках подсчеты, которые демонстрируют нашу категоричную и математически безвозвратную победу", — заявил Гонзалес.

Сначала в Каракасе протесты были мирными, однако впоследствии началась потасовка, а полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Протестующие ходили по центральным и правительственным кварталам города и выкрикивали "Долой Мадуро!"

СПРАВКА. Николас Мадуро пришел к власти в марте 2013 года после смерти своего предшественника Уго Чавеса. Для него это уже третий шестилетний президентский срок. Во время его правления страна попала в глубокий экономический кризис, который усугубили, в частности, американские санкции. Николас Мадуро пришел к власти в марте 2013 года после смерти своего предшественника Уго Чавеса. Для него это уже третий шестилетний президентский срок. Во время его правления страна попала в глубокий экономический кризис, который усугубили, в частности, американские санкции.

Протесты в Венесуэле (Фото: EPA/Manuel Diaz)

Глава Минобороны страны заявил, что 23 правоохранителя были ранены, некоторые из огнестрельного оружия.

Он также подчеркнул, что власти не допустят, чтобы в Венесуэле повторились события 2014, 2017 и 2019 годов, когда в стране прошли массовые акции протестов с беспорядками, сопровождавшимися гибелью людей.

Протесты в Венесуэле (Фото: EPA/Manuel Diaz)