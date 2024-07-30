У Венесуелі протести після президентських виборів: поранені 23 поліцейські – фото

Спочатку у Каракасі протести були мирними, однак згодом почалася бійка, а поліція застосувала сльозогінний газ

Протести у Венесуелі (Фото: EPA/Manuel Diaz)

У центрі столиці Венесуели Каракас відбуваються акції протесту та сутички із поліцією проти президентських виборів. Опозиція стверджує, що має докази фальсифікації виборів. Очільник Міністерства оборони країни Володимир Падріно повідомляє про травмованих правоохоронців. Про це пише АР.

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Видання зазначило, що люди вийшли на акції протесту проти результатів президентських виборів, де переміг чинний президент Ніколас Мадуро.

Протести у Венесуелі (Фото: EPA/Manuel Diaz)

Його опонент Едмундо Гонсалес та і лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо повідомили журналістам, що отримали понад 70% підрахунків результатів виборів у неділю, і вони вказують на те, що Гонсалес має більш ніж удвічі більше голосів, ніж Мадуро.

Гонсалес та Мачадо виступили організаторами протестів.

Протести у Венесуелі (Фото: EPA/Manuel Diaz)

"Я говорю з вами зі спокоєм правди. Ми маємо в руках підрахунки, які демонструють нашу категоричну та математично безповоротну перемогу", — заявив Гонсалес.

Спочатку у Каракасі протести були мирними, однак згодом почалася бійка, а поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.

Протестувальники ходили центральними та урядовими кварталами міста та вигукували "Геть Мадуро!".

ДОВІДКА Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року після смерті свого попередника Уго Чавеса. Для нього це вже третій шестирічний президентський термін. Під час його правління країна потрапила в глибоку економічну кризу, яку посилили, зокрема, американські санкції. Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року після смерті свого попередника Уго Чавеса. Для нього це вже третій шестирічний президентський термін. Під час його правління країна потрапила в глибоку економічну кризу, яку посилили, зокрема, американські санкції.

Протести у Венесуелі (Фото: EPA/Manuel Diaz)

Очільник Міноборони країни заявив, що 23 правоохоронці були поранені, деякі з вогнепальної зброї.

Він також наголосив, що влада не допустить, щоб у Венесуелі повторилися події 2014, 2017 і 2019 років, коли в країні пройшли масові акції протестів із заворушеннями, що супроводжувалися загибеллю людей.

Протести у Венесуелі (Фото: EPA/Manuel Diaz)