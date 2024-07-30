У Венесуелі протести після президентських виборів: поранені 23 поліцейські – фото
У центрі столиці Венесуели Каракас відбуваються акції протесту та сутички із поліцією проти президентських виборів. Опозиція стверджує, що має докази фальсифікації виборів. Очільник Міністерства оборони країни Володимир Падріно повідомляє про травмованих правоохоронців. Про це пише АР.
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Видання зазначило, що люди вийшли на акції протесту проти результатів президентських виборів, де переміг чинний президент Ніколас Мадуро.
Його опонент Едмундо Гонсалес та і лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо повідомили журналістам, що отримали понад 70% підрахунків результатів виборів у неділю, і вони вказують на те, що Гонсалес має більш ніж удвічі більше голосів, ніж Мадуро.
Гонсалес та Мачадо виступили організаторами протестів.
"Я говорю з вами зі спокоєм правди. Ми маємо в руках підрахунки, які демонструють нашу категоричну та математично безповоротну перемогу", — заявив Гонсалес.
Спочатку у Каракасі протести були мирними, однак згодом почалася бійка, а поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.
Протестувальники ходили центральними та урядовими кварталами міста та вигукували "Геть Мадуро!".
Очільник Міноборони країни заявив, що 23 правоохоронці були поранені, деякі з вогнепальної зброї.
Він також наголосив, що влада не допустить, щоб у Венесуелі повторилися події 2014, 2017 і 2019 років, коли в країні пройшли масові акції протестів із заворушеннями, що супроводжувалися загибеллю людей.
- 29 липня виборча комісія Венесуели оголосила чинного очільника країни Ніколаса Мадуро переможцем на президентських виборах.
- Тоді опозиція заявила про перемогу свого кандидата. А Гонсалес сказав, що не закликає прихильників виходити на вулиці чи вчиняти будь-які акти насильства.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи результати виборів у Венесуелі, заявив, що Вашингтон серйозно стурбований тим, що "оголошений результат не відображає волі чи голосування народу країни". Він закликав виборчу комісію опублікувати детальну таблицю голосів.