Венгрия возразила, что ветировала совместное заявление ЕС о выборах в Венесуэле

Венгрия присоединилась к совместному заявлению Евросоюза, но позже

Венгрия (Иллюстративное фото: Noemi Bruzak/EPA)

Венгрия не накладывала вето на совместное заявление Европейского Союза по поводу выборов в Венесуэле. Об этом в социальной сети X (Twitter) сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, ссылаясь на пресс-секретаря Министерства иностранных дел страны Мате Пачолая.

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"Слухи о том, что Венгрия наложила вето на декларацию ЕС-27 по поводу опасений относительно нарушений на выборах в Венесуэле, неправдивы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, ознакомившись с поступившей из Венесуэлы информацией, Венгрия присоединилась к совместному заявлению Евросоюза.

Ранее в этот же день издание Politico со ссылкой на двух собеседников писало, что Венгрия ветировала совместное заявление стран-членов ЕС по результатам президентских выборов в Венесуэле, по итогам которых победил действующий лидер Николас Мадуро.

29 июля избирательная комиссия Венесуэлы объявила Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.

29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов. Об этом LIGA.net писала здесь.

писала здесь. Боррель заявил, что Евросоюз не будет признавать результаты президентских выборов в Венесуэле, пока не будут посчитаны все голоса.

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