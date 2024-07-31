Перу признало Гонсалеса президентом Венесуэлы. Каракас в ответ разрывает дипотношения

Женщина держит фотографию Эдмунда Гонсалеса во время акции протеста против результатов президентских выборов в Каракасе (Фото: EPA/RONALD PENA R)

Перу признало оппозиционера Эдмунда Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы, а глава Министерства иностранных дел страны Иван Гиль заявил, что Каракас разрывает дипломатические отношения с Перу в ответ на "безрассудные заявления". Об этом сообщили издания BBC и AFP.

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Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа заявил – его правительство признает оппозиционера Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы.

Журналисты отметили, что он был одним из величайших критиков правительства Николаса Мадуро после того, как его объявили победителем президентских выборов.

Гонсалес-Олаэчеа назвал выборы "мошенничеством", а Мадуро – "человеком, который хочет увековечить себя у власти с помощью диктатуры".

Глава МИД заверил, что связался по телефону с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, чтобы выразить солидарность с ней и кандидатом Эдмундо Гонсалесом.

После этого глава МИД Венесуэлы Гиль заявил, что страна разорвала дипломатические отношения с Перу в ответ на "безрассудные заявления" Лимы.

Подобные события происходили в стране в 2018 году. Тогда после выборов в Венесуэле, победителем которых был объявлен Мадуро, оппозиция отказалась признать результаты из-за многочисленных нарушений.

В начале 2019 года в стране образовался второй центр власти во главе с Хуаном Гуайдо как лидером Национальной ассамблеи Венесуэлы. Он получил поддержку Запада, в частности Украины, как глава единого демократически избранного органа власти Венесуэлы.

Этот второй центр власти в Венесуэле был распущен только в начале 2023 года.

29 июля 2024 года Венесуэлу встряхнули протесты после результатов выборов. Об этом LIGA.net писала здесь.

писала здесь. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя результаты выборов в Венесуэле, заявил, что Вашингтон серьезно озабочен тем, что "объявленный результат не отражает свободу или голосование народа страны". Он призвал избирательную комиссию опубликовать подробную таблицу голосов.

31 июля издание Politico писало, что Венгрия ветировала совместное заявление стран-членов Евросоюза по результатам президентских выборов в Венесуэле, по итогам которых победил Мадуро.

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