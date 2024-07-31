Перу признало Гонсалеса президентом Венесуэлы. Каракас в ответ разрывает дипотношения
Перу признало оппозиционера Эдмунда Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы, а глава Министерства иностранных дел страны Иван Гиль заявил, что Каракас разрывает дипломатические отношения с Перу в ответ на "безрассудные заявления". Об этом сообщили издания BBC и AFP.
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Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа заявил – его правительство признает оппозиционера Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы.
Журналисты отметили, что он был одним из величайших критиков правительства Николаса Мадуро после того, как его объявили победителем президентских выборов.
Гонсалес-Олаэчеа назвал выборы "мошенничеством", а Мадуро – "человеком, который хочет увековечить себя у власти с помощью диктатуры".
Глава МИД заверил, что связался по телефону с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, чтобы выразить солидарность с ней и кандидатом Эдмундо Гонсалесом.
После этого глава МИД Венесуэлы Гиль заявил, что страна разорвала дипломатические отношения с Перу в ответ на "безрассудные заявления" Лимы.
Подобные события происходили в стране в 2018 году. Тогда после выборов в Венесуэле, победителем которых был объявлен Мадуро, оппозиция отказалась признать результаты из-за многочисленных нарушений.
В начале 2019 года в стране образовался второй центр власти во главе с Хуаном Гуайдо как лидером Национальной ассамблеи Венесуэлы. Он получил поддержку Запада, в частности Украины, как глава единого демократически избранного органа власти Венесуэлы.
Этот второй центр власти в Венесуэле был распущен только в начале 2023 года.
- 29 июля 2024 года Венесуэлу встряхнули протесты после результатов выборов. Об этом LIGA.net писала здесь.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя результаты выборов в Венесуэле, заявил, что Вашингтон серьезно озабочен тем, что "объявленный результат не отражает свободу или голосование народа страны". Он призвал избирательную комиссию опубликовать подробную таблицу голосов.
- 31 июля издание Politico писало, что Венгрия ветировала совместное заявление стран-членов Евросоюза по результатам президентских выборов в Венесуэле, по итогам которых победил Мадуро.
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