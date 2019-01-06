Парламент Венесуэли - президенту Мадуро: Нелегитимный диктатор

Николас Мадуро (фото - EPA)

Контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы признал незаконным второй срок президента страны Николаса Мадуро, новый лидер Хуан Гуайдо обязуется провести "свободные выборы". Об этом сообщает Associated Press.

Оппозиционеры выбрали новым главой Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо, который бросил вызов Мадуро и поклялся вступить в битву против его "репрессивной системы".

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"Мы вновь подтверждаем нелегитимность Николаса Мадуро", - напомнил Гуайдо, выступая в парламенте в субботу, 5 января. "10 января (когда начнется новый шестилетний президентский срок Мадуро - ред.) он намерен узурпировать власть. Следовательно, Национальная ассамблея – единственный законный представитель народа" - добавил новый глава парламента.

Гуайдо назвал Мадуро диктатором, законность которого закончилась.

Он также призвал вооруженные силы Венесуэлы поддержать усилия по "восстановлению демократии".

Некоторые представители оппозиции призвали парламент создать "правительство переходного периода" во главе с новым главой Национальной Ассамблеи. Гуайдо взял на себя обязательство создать для этого условия и провести в стране "свободные выборы".