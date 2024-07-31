Перу визнає опозиціонера Гонсалеса президентом Венесуели. Каракас у відповідь розриває дипвідносини

Жінка тримає фотографію Едмундо Гонсалеса під час акції протесту проти результатів президентських виборів у Каракасі (Фото: EPA/RONALD PENA R)

Перу визнало опозиціонера Едмундо Гонсалеса обраним президентом Венесуели, а очільник Міністерства закордонних справ країни Іван Гіль заявив, що Каракас розриває дипломатичні відносини з Перу у відповідь на "нерозважливі заяви". Про це повідомили видання ВВС та AFP.

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Очільник МЗС Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа заявив – його уряд визнає опозиціонера Гонсалеса обраним президентом Венесуели.

Журналісти зауважили, що він був одним із найбільших критиків уряду Ніколаса Мадуро після того, як його оголосили переможцем президентських виборів.

Гонсалес-Олаечеа назвав вибори "шахрайством", а Мадуро – "людиною, яка хоче увічнити себе у владі за допомогою диктатури".

Глава МЗС запевнив, що зв'язався телефоном із лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо, щоб висловити солідарність із нею та кандидатом Едмундо Гонсалесом.

Після цього очільник МЗС Венесуели Гіль заявив, що країна розірвала дипломатичні відносини з Перу у відповідь на "нерозважливі заяви" Ліми.

Схожі події відбувалися в країні у 2018 році. Тоді після виборів у Венесуелі, переможцем яких оголосили Мадуро, опозиція відмовилася визнати результати через численні порушення.

На початку 2019 року в країні утворився другий центр влади на чолі з Хуаном Гуайдо як лідером Національної асамблеї Венесуели. Він отримав підтримку Заходу, зокрема України, як голова єдиного демократично обраного органу влади Венесуели.

Цей другий центр влади у Венесуелі було розпущено лише на початку 2023 року.

29 липня 2024 року Венесуелу струсонули протести після результатів виборів. Про це LIGA.net писала тут.

писала тут. Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи результати виборів у Венесуелі, заявив, що Вашингтон серйозно стурбований тим, що "оголошений результат не відображає волі чи голосування народу країни". Він закликав виборчу комісію опублікувати детальну таблицю голосів.

31 липня видання Politico писало, що Угорщина ветувала спільну заяву країн-членів Євросоюзу щодо результатів президентських виборів у Венесуелі, за підсумками яких переміг Мадуро.

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