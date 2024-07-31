Боррель: ЄС не визнаватиме результати виборів у Венесуелі, поки не порахують усі голоси

Високий представник Євросоюзу нагадав, що венесуельська опозиція надала "зовсім інші" результати виборів президента

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Євросоюз не визнаватиме результатів президентських виборів у Венесуелі, поки не будуть пораховані всі голоси. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Reuters.

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За словами Борреля, Виборча комісія Венесуели оголосила результати голосування на основі 80% підрахованих бюлетенів, тоді як венесуельська опозиція представила зовсім інші дані.

"Це ще одна причина не визнавати результати виборів, поки вони не будуть повністю і незалежно перевірені", – зазначив він.

Посадовець наголосив, що ЄС вживатиме якихось кроків тільки після того, як стануть відомі остаточні результати президентських виборів у Венесуелі.