Боррель: ЄС не визнаватиме результати виборів у Венесуелі, поки не порахують усі голоси
Євросоюз не визнаватиме результатів президентських виборів у Венесуелі, поки не будуть пораховані всі голоси. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Reuters.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
За словами Борреля, Виборча комісія Венесуели оголосила результати голосування на основі 80% підрахованих бюлетенів, тоді як венесуельська опозиція представила зовсім інші дані.
"Це ще одна причина не визнавати результати виборів, поки вони не будуть повністю і незалежно перевірені", – зазначив він.
Посадовець наголосив, що ЄС вживатиме якихось кроків тільки після того, як стануть відомі остаточні результати президентських виборів у Венесуелі.
- 29 липня 2024 року Венесуелу струсонули протести після результатів виборів. Про це LIGA.net писала тут.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи результати виборів у Венесуелі, заявив, що Вашингтон серйозно стурбований тим, що "оголошений результат не відображає волі чи голосування народу країни". Він закликав виборчу комісію опублікувати детальну таблицю голосів.
- 31 липня видання Politico писало, що Угорщина ветувала спільну заяву країн-членів Євросоюзу щодо результатів президентських виборів у Венесуелі, за підсумками яких переміг чинний лідер Ніколас Мадуро.