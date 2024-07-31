Politico: Угорщина ветувала спільну заяву країн Євросоюзу щодо виборів у Венесуелі
Угорщина ветувала спільну заяву країн-членів Євросоюзу щодо результатів президентських виборів у Венесуелі, за підсумками яких переміг чинний лідер Ніколас Мадуро. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох обізнаних співрозмовників.
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29 липня виборча комісія Венесуели оголосила Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.
Того ж дня країни-члени ЄС планували зробити спільну заяву, щоб висловити занепокоєння результатами виборів, але це не вдалося через позицію Будапешта, розповіли двоє посадовців, знайомих із ситуацією.
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель опублікував від свого імені заяву, в якій зазначив, що "перевірені звіти внутрішніх і міжнародних спостерігачів свідчать про те, що вибори були затьмарені численними недоліками й порушеннями".
Зрозумівши, що Угорщина, ймовірно, залишиться непоступливою, Боррель у вівторок опублікував повторну заяву від свого імені, не звертаючись за підтримкою до 27 країн-членів ЄС.
"Дані, які венесуельська опозиція надала громадськості, показують результати, що суттєво відрізняються від тих, які оголосила влада країни", – зазначається у другій заяві Борреля.
- 29 та 30 липня 2024 року у Венесуелі тривали протести після результатів виборів. Про це LIGA.net писала тут.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи результати виборів у Венесуелі, заявив, що Вашингтон серйозно стурбований тим, що "оголошений результат не відображає волі чи голосування народу країни". Він закликав виборчу комісію опублікувати детальну таблицю голосів.