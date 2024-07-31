Politico: Угорщина ветувала спільну заяву країн Євросоюзу щодо виборів у Венесуелі

Глава євродипломатії Боррель опублікував дві заяви від свого імені у день, коли оголосили результати президентських виборів у Венесуелі

Угорський прапор (Фото: ЕРА/Noemi Bruzak)

Угорщина ветувала спільну заяву країн-членів Євросоюзу щодо результатів президентських виборів у Венесуелі, за підсумками яких переміг чинний лідер Ніколас Мадуро. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох обізнаних співрозмовників.

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29 липня виборча комісія Венесуели оголосила Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.

Того ж дня країни-члени ЄС планували зробити спільну заяву, щоб висловити занепокоєння результатами виборів, але це не вдалося через позицію Будапешта, розповіли двоє посадовців, знайомих із ситуацією.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель опублікував від свого імені заяву, в якій зазначив, що "перевірені звіти внутрішніх і міжнародних спостерігачів свідчать про те, що вибори були затьмарені численними недоліками й порушеннями".

Зрозумівши, що Угорщина, ймовірно, залишиться непоступливою, Боррель у вівторок опублікував повторну заяву від свого імені, не звертаючись за підтримкою до 27 країн-членів ЄС.

"Дані, які венесуельська опозиція надала громадськості, показують результати, що суттєво відрізняються від тих, які оголосила влада країни", – зазначається у другій заяві Борреля.

ДОВІДКА Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року після смерті свого попередника Уго Чавеса. Для нього це вже третій шестирічний президентський термін. Під час його правління країна потрапила в глибоку економічну кризу, яку посилили, зокрема, американські санкції. Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року після смерті свого попередника Уго Чавеса. Для нього це вже третій шестирічний президентський термін. Під час його правління країна потрапила в глибоку економічну кризу, яку посилили, зокрема, американські санкції.