Politico: Венгрия ветировала совместное заявление стран Евросоюза о выборах в Венесуэле
Венгрия ветировала совместное заявление стран-членов Евросоюза по результатам президентских выборов в Венесуэле, по итогам которых победил действующий лидер Николас Мадуро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух осведомленных собеседников.
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29 июля избирательная комиссия Венесуэлы объявила Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.
В тот же день страны-члены ЕС планировали сделать совместное заявление, чтобы выразить обеспокоенность результатами выборов, но это не удалось из-за позиции Будапешта, рассказали двое чиновников, знакомых с ситуацией.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель опубликовал от своего имени заявление, в котором указал, что "достоверные отчеты внутренних и международных наблюдателей свидетельствуют о том, что выборы были омрачены многочисленными недостатками и нарушениями".
Поняв, что Венгрия, вероятно, останется неуступчивой, Боррель опубликовал во вторник повторное заявление от своего имени, не обращаясь за поддержкой 27 стран-членов ЕС.
"Данные, которые венесуэльская оппозиция предоставила общественности, показывают результаты, существенно отличающиеся от тех, что объявили власти страны", – отмечается во втором заявлении Борреля.
- 29 и 30 июля 2024 г. в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов. Об этом LIGA.net писала здесь.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя результаты выборов в Венесуэле, заявил, что Вашингтон серьезно озабочен тем, что "объявленный результат не отражает свободу или голосование народа страны". Он призвал избирательную комиссию опубликовать подробную таблицу голосов.