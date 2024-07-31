Politico: Венгрия ветировала совместное заявление стран Евросоюза о выборах в Венесуэле

Глава евродипломатии Боррель опубликовал два заявления от своего имени в день, когда объявили результаты президентских выборов в Венесуэле

Венгерский флаг (Фото: ЕРА/Noemi Bruzak)

Венгрия ветировала совместное заявление стран-членов Евросоюза по результатам президентских выборов в Венесуэле, по итогам которых победил действующий лидер Николас Мадуро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух осведомленных собеседников.

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29 июля избирательная комиссия Венесуэлы объявила Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.

В тот же день страны-члены ЕС планировали сделать совместное заявление, чтобы выразить обеспокоенность результатами выборов, но это не удалось из-за позиции Будапешта, рассказали двое чиновников, знакомых с ситуацией.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель опубликовал от своего имени заявление, в котором указал, что "достоверные отчеты внутренних и международных наблюдателей свидетельствуют о том, что выборы были омрачены многочисленными недостатками и нарушениями".

Поняв, что Венгрия, вероятно, останется неуступчивой, Боррель опубликовал во вторник повторное заявление от своего имени, не обращаясь за поддержкой 27 стран-членов ЕС.

"Данные, которые венесуэльская оппозиция предоставила общественности, показывают результаты, существенно отличающиеся от тех, что объявили власти страны", – отмечается во втором заявлении Борреля.

СПРАВКА Николас Мадуро пришел к власти в марте 2013 после смерти своего предшественника Уго Чавеса. Для него это уже третий шестилетний президентский срок. Во время его правления страна попала в глубокий экономический кризис, который усугубили, в частности, американские санкции. Николас Мадуро пришел к власти в марте 2013 после смерти своего предшественника Уго Чавеса. Для него это уже третий шестилетний президентский срок. Во время его правления страна попала в глубокий экономический кризис, который усугубили, в частности, американские санкции.