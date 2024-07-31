Боррель: ЕС не признает результаты выборов в Венесуэле, пока не посчитают все голоса

Высокий представитель Евросоюза напомнил, что венесуэльская оппозиция предоставила "совсем другие" результаты выборов президента

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Евросоюз не будет признавать результаты президентских выборов в Венесуэле, пока не будут подсчитаны все голоса. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.

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По словам Борреля, Избирательная комиссия Венесуэлы объявила результаты голосования на основе 80% подсчитанных бюллетеней, в то время как венесуэльская оппозиция представила совсем другие данные.

"Это еще одна причина не признавать результаты выборов, пока они не будут полностью и независимо проверены", – отметил он.

Чиновник подчеркнул, что ЕС будет предпринимать какие-то шаги только после того, как станут известны окончательные результаты президентских выборов в Венесуэле.