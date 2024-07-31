Боррель: ЕС не признает результаты выборов в Венесуэле, пока не посчитают все голоса
Евросоюз не будет признавать результаты президентских выборов в Венесуэле, пока не будут подсчитаны все голоса. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.
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По словам Борреля, Избирательная комиссия Венесуэлы объявила результаты голосования на основе 80% подсчитанных бюллетеней, в то время как венесуэльская оппозиция представила совсем другие данные.
"Это еще одна причина не признавать результаты выборов, пока они не будут полностью и независимо проверены", – отметил он.
Чиновник подчеркнул, что ЕС будет предпринимать какие-то шаги только после того, как станут известны окончательные результаты президентских выборов в Венесуэле.
- 29 июля 2024 года Венесуэлу потрясли протесты после результатов выборов. Об этом LIGA.net писала здесь.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя результаты выборов в Венесуэле, заявил, что Вашингтон серьезно озабочен тем, что "объявленный результат не отражает свободу или голосование народа страны". Он призвал избирательную комиссию опубликовать подробную таблицу голосов.
- 31 июля издание Politico писало, что Венгрия ветировала совместное заявление стран-членов Евросоюза относительно результатов президентских выборов в Венесуэле, по итогам которых победил действующий лидер Николас Мадуро.