Украина признает Гуайдо главой Нацассамблеи Венесуэлы - МИД

Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

Украина признает Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.

В МИД отметили, что от Гуайдо и других политических сил Венесуэлы зависит возвращение страны к демократическому управлению, в том числе путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов.

Реклама

Украина призывает делать все возможное, чтобы избежать использования силовых методов решения политического кризиса, говорится в сообщении министерства.

4 февраля сообщалось, что Испания, Австрия, Великобритания, Германия и Дания признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Ранее Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если диктатор Николас Мадуро не объявит в течение восьми дней о проведении досрочных президентских выборов. Мадуро наотрез отказался их проводить.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.

Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле.