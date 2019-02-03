Трамп сказал, возможно ли военное вмешательство США в Венесуэле

Дональд Трамп (фото - EPA)

США допускает военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS.

"Я не хочу об этом говорить. Но, конечно, это возможно, это один из вариантов", - сказал Трамп.

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По его словам, отстраненный от власти диктатор Николас Мадуро просил его о встрече, но получил отказ.

"Тогда я решил: "Нет", поскольку в Венесуэле происходит очень много ужасных вещей", - сказал Трамп.

23 января президент США признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если отстраненный от власти диктатор Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

По данным ООН, по состоянию на 29 января, в ходе массовых протестов в Венесуэле погибли не менее 40 человек.