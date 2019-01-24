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24.01.2019, 11:32

Россия отказалась признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Россия отказалась признать Гуайдо президентом Венесуэлы - Фото
Мадуро и Путин (фото: EPA)

В РФ заявили, что уже признали Мадуро президентом и ничего менять не намерены

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В РФ отказались признавать Хуана Гуайдо новым президентом Венесуэлы. Об этом сообщаю российские СМИ со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова.

"Россия уже признала законно избранным президентом Венесуэлы Мадуро, (вице-спикер Совфеда Ильяс) Умаханов был на инаугурации, передавал поздравления. Ничего меняться в ее позиции не будет", - заявил Климов.

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Вчера вице-президент США Майк Пенс заявил, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не имеет законных оснований быть на этой должности.

Затем президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. В ответ Мадуро заявил, что разрывает дипломатические отношения с Америкой.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать дипсвязи с Каракасом через правительство Гуайдо.

Оппозицию во главе с Гуайдо также поддержали Канада и ЕС, а также страны Южной Америки: Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Парагвая, Чили, Аргентина, Коста-Рика и Гватемала.

Лидеры Мексики и Боливии, а также Кубы на стороне Мадуро, а действия оппозиции называют переворотом.

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Теги: протесты, венесуэла
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