США поддерживают протесты в Венесуэле - вице-президент Пенс

Майк Пенс (фото - EPA)

Вице-президент США Майк Пенс считает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не имеет законных оснований претендовать на должность. Об этом Пенс сообщил у себя в Twitter.

"Мы поддерживаем вас, и мы будем продолжать поддерживать вас, пока не будет восстановлена демократия, а вы не вернете себе свободу", - заверил Пенс.

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Пенс отметил, что США поддерживают решение главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо утвердить ее конституционные полномочия, объявить Мадуро узурпатором и призвать к созданию переходного правительства.

На сегодня, 23 января, в Венесуэле запланированы протесты, к которым призывала Национальная ассамблея. Она убеждена, что пребывание Мадуро у власти незаконно.

В свою очередь, Мадуро не признает Национальную ассамблею.