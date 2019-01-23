Трамп: Лидер оппозиции Венесуэлы - временный президент страны

Хуан Гуайдо (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы, председателя парламента Хуана Гуайдо легитимным главой страны. Об этом сообщает Bloomberg.

"Будучи единственной законной ветвью власти, избранной венесуэльским народом, Национальная ассамблея одобрила конституцию страны, которая признает Николаса Мадуро нелегитимным, так должность президента остается вакантной", - говорится в заявлении Трампа.

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Он уточнил, что признает Гуайдо временный президентом страны.

Перед заявлением Трампа лидер венесуэльской оппозиции объявил себя временным главой государства, сославшись на конституционную поправку, которая позволяет председателю парламента временно возглавить исполнительную власть, пока в стране не пройдут новые выборы.

6 января сообщалось, что контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы признал незаконным второй срок президента страны Мадуро. Оппозиционеры выбрали новым главой Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо, который поклялся вступить в бой против "репрессивной системы".

10 января США заявили, что не признают нелегитимную инаугурацию диктатора Венесуэлы.

15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил президента Николаса Мадуро узурпатором.