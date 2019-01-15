Конгресс Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором

15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил президента Николаса Мадуро узурпатором. Об этом сообщает Reuters.
Теперь действия Мадуро считаются не имеющими законной силы.
Декларация Конгресса призывает к политическому переходу к новому правительству.
"Сегодня Конгресс заявляет, что в настоящее время в республике нет президента, - сказал в своем выступлении депутат от оппозиции Хорхе Миллан. - Давайте начнем процесс восстановления конституционного порядка".
Также Конгресс рассмотрит обращение к правительствам иностранных государств с просьбой заморозить банковские счета, контролируемые правительством Мадуро.
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6 января сообщалось, что контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы признал незаконным второй срок президента страны Мадуро. Оппозиционеры выбрали новым главой Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо, который бросил вызов Мадуро и поклялся вступить в битву против его "репрессивной системы".
10 января США заявили, что не признают нелегитимную инаугурацию диктатора Венесуэлы.