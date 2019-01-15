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15.01.2019, 22:11

Конгресс Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором

Конгресс Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором - Фото
Николас Мадуро (фото - EPA)

Теперь действия Мадуро считаются не имеющими законной силы

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15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил президента Николаса Мадуро узурпатором. Об этом сообщает Reuters.

Теперь действия Мадуро считаются не имеющими законной силы.

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Декларация Конгресса призывает к политическому переходу к новому правительству.

"Сегодня Конгресс заявляет, что в настоящее время в республике нет президента, - сказал в своем выступлении депутат от оппозиции Хорхе Миллан. - Давайте начнем процесс восстановления конституционного порядка".

Также Конгресс рассмотрит обращение к правительствам иностранных государств с просьбой заморозить банковские счета, контролируемые правительством Мадуро.

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6 января сообщалось, что контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы признал незаконным второй срок президента страны Мадуро. Оппозиционеры выбрали новым главой Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо, который бросил вызов Мадуро и поклялся вступить в битву против его "репрессивной системы".

10 января США заявили, что не признают нелегитимную инаугурацию диктатора Венесуэлы.

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Теги: венесуэла, николас мадуро
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