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10.01.2019, 23:08

Нелегитимная: США не признали инаугурацию Мадуро

Нелегитимная: США не признали инаугурацию Мадуро - Фото
Николас Мадуро (фото - EPA)

Вашингтон продолжит усиливать давление на коррумпированный режим Венесуэлы

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США не признают нелегитимную инаугурацию диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом написал в Twitter советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Мы продолжим усиливать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическое Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле", - написал Болтон.

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6 января сообщалось, что контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы признал незаконным второй срок президента страны Мадуро. Оппозиционеры выбрали новым главой Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо, который бросил вызов Мадуро и поклялся вступить в битву против его "репрессивной системы". Гуайдо назвал Мадуро диктатором, законность которого закончилась. Он также призвал вооруженные силы Венесуэлы поддержать усилия по "восстановлению демократии".

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Теги: джон болтон, николас мадуро, венесуэла
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